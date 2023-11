Elden Ring, Let Me Solo Them da leggenda: aiutati 5.000 giocatori contro il boss finale

Dopo aver riempito l'Interregno di Elden Ring con tantissime copie di Malenia, il generosissimo Senzaluce conosciuto come Let Me Solo Them entra nella leggenda riferendo di aver aiutato 5.000 giocatori a sconfiggere il boss finale.

Per sugellare nel migliore dei modi questo incredibile risultato, il celebre 'Senzaluce in mutante' ha realizzato un video (lo trovate in calce alla notizia, ma occhio agli spoiler) e confermato l'intenzione di voler congedarsi dalla community di Elden Ring.

Al netto di futuri ripensamenti, l'aiuto offerto ai 5.000 utenti alle prese con il boss finale di Elden Ring sarà quindi l'ultima impresa compiuta da LetMeSoloThem prima del meritato riposo e del 'pensionamento a tempo indeterminato' del proprio alter-ego.

Già nel maggio dello scorso anno, però, l'ormai leggendario fan di soulslike annunciò il ritiro dopo aver battuto per 1.000 volte Malenia, una dei boss più arcigni del capolavoro open world di FromSoftware: solo con il tempo scopriremo quindi se LetMeSoloThem reindosserà i - molto succinti - panni del suo inconfondibile personaggio per aiutare gli altri Senzaluce a completare il loro viaggio e dare l'ennesima lezione ai mostri più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring.