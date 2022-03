Elden Ring è stato localizzato in italiano a partire dall'inglese, non dal giapponese

In questi giorni abbiamo avuto la fortuna di poter dialogare con Clémence Aubry, Senior Localisation Process e Project Manager di Bandai Namco Europa, la quale ci ha parlato in maniera estensiva e dettaglia del processo di localizzazione di Elden Ring.

Aubry, che ha supervisionato l'intero processo di adattamento del gioco di FromSoftware in sei differenti lingue europee (francese, tedesco, spagnolo, polacco e russo, oltre alla nostra), ha confermato che tutti i contenuti di Elden Ring sono stati tradotti in italiano a partire dall'inglese, non dal giapponese, un approccio già seguito per i precedenti lavori di FromSoftware, da Dark Souls a Bloodborne.

La compagnia nipponica da anni affida ad un unico partner l'incarico di tradurre i propri testi e dialoghi in lingua inglese. Si tratta di un rapporto di collaborazione ben rodato, dunque il team incaricato conosce bene i giochi e il processo creativo di FromSoftware. Una volta completato, il testo nell'idioma di Shakespeare viene inviato agli altri partner europei: "Noi riceviamo il testo inglese, e sulla base di questo organizziamo le traduzioni nelle altre lingue europee", ha spiegato Aubry. "Questo allunga i tempi, perché prima di poter iniziare il nostro lavoro dobbiamo attendere la versione inglese ufficiale del gioco".



Eravate al corrente di questo dettaglio? Se volete saperne di più sul lavoro di adattamento, leggete la nostra intervista a Clémence Aubry sulla localizzazione di Elden Ring.