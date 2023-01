Elden Ring e il loot in stile Diablo: un mare di equipaggiamenti casuali con la nuova mod

La già enorme mitologia dell'Interregno di Elden Ring si amplia ulteriormente per accogliere gli equipaggiamenti demoniaci provenienti dall'universo di Diablo. Il modder CornflakeRush sta infatti realizzando un'espansione fan made di Elden Ring che introduce un sistema di looting mutuato da Diablo.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, l'autore della mod Diablo Style Loot di Elden Ring ha deciso di pubblicarla in versione beta sulle pagine di NexusMods per ricevere i consigli e i pareri della community. Una volta installata, l'espansione amatoriale introduce un mare di armi, armature e oggetti casuali, ciascuno con statistiche randomizzate ed effetti unici che replicano, appunto, il sistema su cui si basa il looting della serie action GDR di Blizzard.

Ogni oggetto casuale generato dalla mod è contraddistinto da un valore di Rarità che ne determina l'efficacia, la qualità delle statistiche, i bonus e le limitazioni in funzione del livello del Senzaluce. Proprio come gli autori dell'enorme mod Elden Ring Garden of Eyes, anche lo sviluppatore di questo nuovo DLC fan made spera che questa mod contribuisca a offrire un valido pretesto a tutti coloro che, in questi mesi, hanno già completato il viaggio nell'Interregno e desiderano esplorarlo ancora una volta.

Ad ogni modo, in calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente su PC l'espansione fan made di Elden Ring 'Diablo Style Loot' dalle pagine di NexusMods. Qualora ve lo foste perso, vi lasciamo a questo nostro speciale sui mostri più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring.