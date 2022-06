Elden Ring: la lotta del Senzaluce continua nel trailer live action

Mentre cresce l'interesse per i nuovi contenuti di Elden Ring promessi da FromSoftware, Bandai Namco celebra i successi del kolossal soulslike confezionando un suggestivo trailer live action con protagonisti il Senzaluce e i potenti nemici incrociati nel suo ultimo viaggio nell'Interregno.

"Quando fallisci, non perdere la fiducia", ci spiega in video il Senzaluce interpretato dal celebre lottatore Israel Adesanya ricordando ai fan cosa serva per vivere appieno l'enorme action ruolistico di FromSoftware.

Il filmato live action si riallaccia così ai temi trattati dal precedente trailer con protagonista la stella dei film d'azione Min-Na Wen, con scene dal vivo alternate a spezzoni di gameplay tratti dai momenti più rappresentativi della battaglia combattuta dal Senzaluce.

La nuova campagna promozionale di Bandai Namco ci ricorda che Elden Ring ha venduto più di dodici milioni di copie in tutto il mondo, sullo sfondo del coro unanime di recensioni entusiastiche e di un'infinità di approfondimenti che hanno accompagnato per mesi gli esploratori dell'Interregno.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer live action, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione finale di Elden Ring, con tutte le considerazioni e analisi sulla monumentale esperienza di gioco offerta dal nuovo GDR fantasy di Hidetaka Miyazaki e compagni.