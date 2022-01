Elden Ring è troppo 'luminoso'? L'open world sarà pieno di luoghi tetri, assicura Miyazaki

Nella ricca intervista del PS Blog a Hidetaka Miyazaki su Elden Ring tra filosofia open world e analogie con Sekiro trova spazio anche un importante passaggio dedicato all'aspetto estetico dell'Interregno e, più precisamente, alla varietà delle regioni esplorabili dagli appassionati di avventure soulslike.

Il boss della casa di sviluppo giapponese parte dalla conferma che "l'aspetto rigoglioso e invitante di Elden Ring è stato una nostra scelta deliberata, anche se il nostro obiettivo non era necessariamente quello. Volevamo utilizzare una palette cromatica più ampia, specie se si considera quanto possa essere vasto il nostro open world. Era nostra intenzione comunicare anche l'idea di un'Età dell'Oro sfumata da poco e che, per questo, continua a riflettersi nell'aspetto del mondo di gioco. Sono temi tipici dell'epic fantasy e hanno richiesto l'adozione di un approccio decisamente più pittorico alla rappresentazione della mappa".

Gli amanti degli action ruolistici dalle ambientazioni più tetre e gotiche, come Bloodborne o Dark Souls, saranno però felici di sapere che, in funzione della stratificata mitologia dell'Interregno di Elden Ring, ci si potrà imbattere in luoghi tetri. A darne conferma è lo stesso Miyazaki nell'affermare come "abbiamo cercato di sfruttare la vastità dell'open world per mostrare i due estremi dello spettro cromatico e di illuminazione. Considerando quanto è grande l'Interregno, d'altronde, una costante sensazione di oscurità avrebbe reso il tutto davvero troppo opprimente. Ci saranno invece momenti più 'luminosi e colorati', ma anche situazioni decisamente più tetre e intense, tipiche dei titoli FromSoftware. La nostra speranza è perciò quella che i giocatori non vedano l'ora di immergersi e affrontare anche questo lato più oscuro di Elden Ring".

Sempre dalle colonne del PS Blog, Miyazaki ha dispensato dei consigli sulla classe di Elden Ring da evitare se si è principianti.