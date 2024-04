Elden Ring: è tempo di luna piena in un impressionante cosplay della Strega Ranni

Il trailer di Shadow of the Erdtree ha riportato i giocatori su Elden Ring e, in tutta onestà, anche noi non vediamo l'ora di poter tornare ad esplorare gli anfratti pericolosi dell'Interregno. A riavvicinarci al Souls di FromSoftware è una spettacolare interpretazione condivisa dalla cosplayer Airam. È tempo di luna piena!

Il primo trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stato semplicemente sensazionale e non ha fatto altro che accrescere l'hype smisurato del pubblico di appassionati. In questo contenuto aggiuntivo del titolo di Hidetaka Miyazaki avremo modo di aggirarci per la Terra delle Ombre, una nuova zona, slegata alla mappa dell'Interregno, in cui il Senzaluce vivrà un'altra epopea.

La Terra delle Ombre di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è una zona oscurata dall'Albero Madre, un luogo in cui Marika è stata avvistata per la prima volta, e sarà solo per via di Miquella che potremo aggirarci per le sue vie.

Attenendoci al metascore, Elden Ring è il Souls migliore tra tutti. È addirittura amato anche dalla community dei cosplayer, che con l'avvicinarsi dell'uscita del contenuto aggiuntivo torna a vestire i panni dei protagonisti della storia.

In questo cosplay di Ranni da Elden Ring siamo al fianco della Strega dalla pelle bluastra e dotata di quattro braccia. La principessa lunare, figlia di Radagon e Rennala, risiede come spirito nel corpo di una bambola artificiale e cerca di ripristinare il suo status di Empirea al fianco del guerriero lupo Blaidd.

