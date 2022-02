Elden Ring: Luoghi di Grazia, a cosa servono e come funzionano

I tradizionali checkpoint tornano anche in Elden Ring sotto forma di luoghi di Grazia, particolari luci che permettono al Senzaluce di riposare ed effettuare azioni cruciali per la progressione e personalizzazione dell'avventura: scopriamo tutte le loro funzioni.

Anzitutto, questi fuochi fatui sono sparsi per tutto l'Interregno. Sedendoci accanto ad essi la vita del protagonista si ricaricherà e verranno riempite le ampolle curative e magiche, oltre a poterle distribuire a seconda delle esigenze del Senzaluce. La funzione principale è però rappresentata dalla possibilità di aumentare di livello il personaggio con le Rune accumulate durante l'avventura, con le quali costruire una build adatta allo stile di gioco desiderato. Sempre ai siti di Grazia si possono equipaggiare incantesimi e miracoli, così come aggiungere o rimuovere le ceneri di guerra alle armi in nostro possesso.

Oltre alla presenza di una cassa che funge da magazzino, anche la funzione di combinazione delle lacrime raccolte durante l'esplorazione è molto utile, creando in questo modo speciali fiaschette dagli effetti più disparati. Altri opzioni disponibili riguardano il viaggio rapido e la possibilità di alterare il ciclo giorno-notte a nostro piacimento.

La critica ha accolto con enorme entusiasmo l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki: il Metascore di Elden Ring oscilla infatti tra il 94 e il 97. Se invece volete approfondire la nuova opera targata From Software, ecco la nostra recensione di Elden Ring.