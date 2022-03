Elden Ring macina record: vendite di lancio superiori a Cyberpunk e AC Valhalla in UK

Le ultime rilevazioni di GSC sulle vendite fisiche e digitali registrate in UK certifica l'eccezionale successo commerciale di Elden Ring: il kolossal open world di FromSoftware è il videogioco 'non COD o FIFA' più venduto nel Regno Unito dal lancio di Red Dead Redemption 2.

L'analisi di mercato condotta da GSC conferma così l'incredibile popolarità di Elden Ring tra gli appassionati di videogiochi del mercato europeo di riferimento, ossia quello UK. Le vendite del soulslike di FromSoftware superano di 2,5 volte quelle day one di Horizon Forbidden West e si attestano sui numeri di Call of Duty Vanguard, superiori a quelli di Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla.

Pur senza snocciolare le copie esatte, GSC sottolinea come vendite di lancio di Elden Ring nel Regno Unito siano rapportabili a quelle registrate nella prima settimana di commercializzazione di Red Dead Redemption 2 nell'ottobre 2018: da allora, solo i mega-franchise di Call of Duty e FIFA hanno saputo vendere più copie.

In base alle rilevazioni di GSC, le vendite digitali rappresentano il 68% del numero totale di copie vendute in UK. Per quanto concerne le vendite retail, del computo totale delle copie fisiche di Elden Ring vendute nel Regno Unito il 32% è stato effettuato su PS5, il 30% su PC, il 29% su piattaforme dell'ecosistema Xbox e il 9% su PS4.

Vendite UK della settimana conclusa il 26 febbraio

Elden Ring Horizon: Forbidden West FIFA 22 Grand Theft Auto 5 Pokémon Legends: Arceus Horizon: Zero Dawn Call of Duty: Vanguard Assassin's Creed Valhalla Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione finale con voto di Elden Ring.