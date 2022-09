Elden Ring: la maestosa OST dell'RPG disponibile su Spotify, Amazon Music e altri servizi

Esattamente come con la serie Souls, nonché con Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, FromSoftware ci ha regalato una soundtrack memorabile anche con Elden Ring. Le composizioni musicali che ci accompagnano nel tortuoso viaggio nei panni del Senzaluce sono ora disponibili per l'ascolto sui più noti servizi di streaming musicale.

La colonna sonora digitale appena rilasciata contiene un totale di 34 tracce, composte da Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa. Molti di questi artisti sono collaboratori di FromSoftware di lunga data, avendo lavorato su produzioni del calibro di Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e Bloodborne. L'esperienza maturata dai compositori con i vecchi ruolistici della software house giapponese ha trovato pieno compimento in Elden Ring, la cui colonna sonora è ora ascoltabile tramite Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes Store, YouTube Music, Tidal, Qobuz e Deezer. Tutti i link sono disponibili qui.

Se nei precedenti giochi dello studio eravamo spesso lasciati in un contemplativo silenzio nelle fasi di esplorazione, in Elden Ring abbiamo molti più accompagnamenti musicali che colorano il nostro viaggio nell'Interregno. La playlist, inoltre, include anche le iconiche OST che caratterizzano le più importanti boss fight del gioco, tra cui quelle di Margit, Godrick l'Innestato, Rennala, Regina del Plenilunio e Malenia, Lama di Miquella.

Recentemente, Elden Ring è stato descritto come il gioco più confusionario del 2022.