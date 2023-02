Elden Ring: i maestosi Artbook ufficiali sono in preordine su Amazon Italia

Elden Ring è stato un gioco di enorme successo, acclamato da critica e pubblico, vincitore ai Game Awards 2022. Inizialmente ufficializzati solamente per il territorio nipponico, su Amazon Italia sono ora preordinabili i due maestosi Artbook da circa 400 pagine ciascuno in arrivo il 23 luglio, scopriamoli assieme.

Il primo volume si compone da 432 pagine e contiene immagini dei filmati del gioco, scene e paesaggi dell'open world inclusi i sotterranei. Sono inoltre include immagini e raffigurazioni dei vari personaggi che incontriamo nel gioco, delle loro armi ed armature.

Il secondo volume è "leggermente" più leggero, composto da 384 pagine e si concentra maggiormente su foto ed artbook dei piccoli e grandi nemici del gioco, delle armi e dei tantissimi oggetti che troviamo sparsi nel regno.

Entrambi i volumi sono preordinabili al prezzo di 63,97 euro, il secondo è nella classifica dei best seller di libri sui videogiochi, le scorte potrebbero finire prima del previsto.

Ecco i link ai preordini:

Un'opera enciclopedica che non può mancare ai veri fan del gioco, se avete esplorato il capolavoro di From Software da cima a fondo non potete assolutamente farvi scappare questi due volumi. Vi ricordiamo che su Amazon Italia sono presenti anche le guide strategiche del gioco, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.