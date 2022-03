Elden Ring, la magia è troppo forte? La prova sul campo!

L'update 1.02.2 di Elden Ring ha portato molte novità, tra le quali spicca la risoluzione dei problemi per i salvataggi del gioco su PlayStation 5. E mentre il supporto post-lancio procede, i Senzaluce testano con sempre maggiore attenzione gli equilibri dell'Action RPG.

Un utente, in particolare, ha voluto portare all'attenzione degli altri avventurieri l'attuale bilanciamento della difficoltà del titolo. Come già accaduto per i precedenti prodotti FromSoftware, infatti, sono molti i giocatori che sostengono come la magia sia un'arma troppo potente all'interno dell'Interregno. Un punto di vista che il Redditer "ThatJapaneseMan" ha cercato di portare all'attenzione degli altri appassionati, tramite un'interessante sequenza di gioco. Quest'ultima, lo segnaliamo, include un Boss di Elden Ring: nel caso in cui non desideriate alcun tipo di anticipazione, vi invitiamo dunque a non visionare il filmato che trovate in calce alla news.



Il nostro Senzaluce, armato di incantesimi e catalizzatori, ha deciso di volgere i propri passi in direzione dell'arena del minaccioso Black Blade Kindred. Avversario che si colloca indicativamente nell'area mediana dell'Action RPG, quest'ultimo è ritenuto dalla community come piuttosto forte e impegnativo. Nonostante ciò, il giocatore è riuscito ad abbatterlo con un solo colpo, proprio sfruttando una magia, peraltro nemmeno eccessivamente avanzata.



Cosa ne pensate, state utilizzando la magia nella vostra prima run di Elden Ring?