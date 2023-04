Elden Ring, Malenia cade in 10 secondi! Il record del Senzaluce

Tra giocatori di Elden Ring che sconfiggono Malenia col pensiero e missioni di assiduo supporto ai Senzaluce in difficoltà di fronte all'avversaria, l'arduo boss di Elden Ring è ormai divenuto una figura celebre nel mondo dei videogiochi.

Non stupisce dunque il costante rincorrersi di record legati alla boss fight, sempre più spettacolari man mano che i giocatori divengono più abili nel padroneggiare il combat system dell'Action RPG. Di recente, ad esempio, un giocatore è riuscito a sconfiggere Malenia in soli diciassette secondi. Un risultato notevole, che tuttavia è già stato superato da un secondo Senzaluce!

Sui lidi di Reddit, è infatti apparso un nuovo video gameplay dedicato alla lotta. Al suo interno, il giocatore attivo sul forum come Sax Slave Gael riesce a mettere al tappeto Malenia in solamente dieci secondi. Con attacchi che infliggono all'avversaria una mole incredibile di danni, il giocatore è riuscito a superare agilmente il muro rappresentato dalla boss fight di Elden Ring. Il filmato è disponibile direttamente in calce a questa news, cosa ve ne pare della strategia messa in atto dall'appassionato?



Nel lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che è ora disponibile l'aggiornamento 1.09 di Elden Ring, con il quale FromSoftware interviene su di un'ampia serie di bug e malfunzionamenti.