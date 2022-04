Elden Ring: Malenia è ancora più forte dopo l'ultima patch a causa di un bug

L'ultima patch di Elden Ring ha risolto il bug del muro illusorio e modificato il tutorial iniziale del gioco, tuttavia sembra che abbia altresì reso uno dei boss più temuti dell'action-RPG ancora più difficile da abbattere.

Stiamo parlando di Malenia, facente parte della cerchia dei Semidei della lore di Elden Ring, e guerriera formidabile in grado di mettere in ginocchio anche i più grandi appassionati dei souls di FromSoftware. A quanto pare, con il lancio dell'ultima patch, la casa giapponese ha introdotto un bug che rende questa battaglia ancor più difficile da affrontare.

Come saprete se l'avete già affrontata, Malenia è in grado di rigenerare parte della sua salute ad ogni colpo che infligge ai danni del giocatore. Ebbene, dopo il recente aggiornamento il boss ripristina una porzione dei suoi punti vita anche senza colpire affatto il Senzaluce, rendendo così la vita particolarmente difficile a chi già faticava ad avere la meglio su un nemico tanto abile e ricco di risorse. Persino Let Me Solo Her, utente divenuto una celebrità nella community di Elden Ring per aiutare gli altri Senzaluce ad affrontare il boss, sta avendo molti più problemi del previsto. Staremo a vedere se il team di sviluppo riuscirà ad intervenire tempestivamente con una patch correttiva.

Stando agli ultimi dati rilevati, meno del 10% dei giocatori ha ottenuto il Platino di Elden Ring.