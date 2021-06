Elden Ring è in mano a Geoff Keighley, lo vedremo alla Summer Game Fest? Parla Grubb

Jeff Grubb è tornato a parlare dell'attesissimo gioco di FromSoftware, dopo aver anticipato un reveal di Elden Ring per il 10 giugno, il celebre giornalista di GamesBeat ribadisce quanto detto nei giorni scorsi e conferma che il gioco tornerà a farsi vedere entro breve tempo.

Elden Ring non sarà all'E3 di Los Angeles (dove Bandai Namco ha fissato una presentazione per il 15 giugno) bensì alla Summer Game Fest, evento organizzato da Geoff Keighley, già autore dei The Game Awards. Secondo Jeff Grubb "Elden Ring è in mano a Geoff" e dunque una presentazione potrebbe essere fissata per il 10 giugno in contemporanea con lo showcase inaugurale della Summer Game Fest.

E' anche vero che lo show organizzato dal giornalista canadese andrà avanti per tutta l'estate dunque non è detto che Elden Ring sarà uno dei protagonisti della conferenza della prossima settimana, Bandai Namco potrebbe aver organizzato un reveal singolo per dare maggior risalto all'annuncio, l'unica certezza al momento sembra essere il fatto che il gioco non verrà mostrato all'E3 Digital Edition.

Anche l'insider Omnipotent ha parlato di un reveal molto vicino per Elden Ring, non ci resta dunque che attendere l'inizio dei grandi eventi estivi per scoprire se Elden Ring ci sarà oppure no.