Elden Ring: la mappa potrebbe essere molto più grande del previsto

Come avrete notato dalla pubblicazione del nostro provato di Elden Ring a cura di Giuseppe Arace, la stampa specializzata ha avuto l'opportunità di provare l'attesissimo titolo FromSoftware per circa sei ore. Se la maggior parte di chi ha avuto la fortuna di giocare si è limitato ad analizzare il gameplay, c'è chi ha deciso di analizzare la mappa.

È questo il caso del giornalista di Kotaku Australia, il quale ha deciso di dare il via ad un'interessante analisi della mappa per provare a scoprirne le reali dimensioni. Stando ai test effettuati dal giocatore australiano, quella che pensiamo sia la mappa di Elden Ring potrebbe in realtà essere solo una piccola parte dell'Interregno. Sembrerebbe infatti che nel test fosse possibile andare oltre quelli che appaiono come i limiti della mappa nell'apposita schermata, così da iniziare a spostarsi in un'area colorata di nero e quindi non visibile nei menu. Lo spostamento è avvenuto completando una sorta di attività segreta su una torre, la quale ha permesso all'utente di attivare un teletrasporto che l'ha fatto arrivare in un luogo lontanissimo rispetto alla porzione esplorabile nel vecchio Network Test. Stando alle parole del giornalista, il luogo in questione proponeva un'estetica completamente diversa rispetto al resto del gioco e sembrava molto più simile ad Anor Londo, ovvero una specie di città degli dei. Si tratta ovviamente di speculazioni, ma se l'intera porzione della mappa in nero fosse liberamente esplorabile, saremmo di fronte ad un mondo di gioco immenso.

In attesa di nuove informazioni, probabilmente in arrivo a breve, vi ricordiamo che i boss opzionali di Elden Ring saranno molto difficili da battere.