Elden Ring: le mappe di Armored Core 6 invadono l'Interregno grazie ai modder

Lo sappiamo bene: il mondo delle mod è letteralmente sconfinato e può dare vita anche alle creazioni più inaspettate, come crossover volti ad unire brand completamente diversi tra loro per gameplay e tematiche. Ecco dunque un modder che si è spinto fino al punto da inserire le mappe di Armored Core 6 all'interno di Elden Ring.

Attraverso un video su Youtube il creatore Dropoff mostra la sua ultima creazione che fonde assieme le due opere più recenti di From Software: il Senzaluce si ritrova all'interno degli scenari di Fires of Rubicon e può muoversi liberamente attraverso queste enormi zone dove solitamente giganteschi mech si danno battaglia senza esclusione di colpi. E sebbene la mod non sia giocabile per chiunque e sia per adesso praticamente vuota e senza dettagli di gameplay, Dropoff è riuscito ad inserire le ambientazioni dell'ultimo Armored Core in maniera molto dettagliata e fedele al gioco originale, al punto che viene un po' da sorridere vedendo il Senzaluce muoversi in queste mappe gigantesche e sicuramente non studiate per essere attraversate a piedi da un essere umano.

Non è chiaro se Dropoff voglia perfezionare ulteriormente il suo lavoro e metterci dentro anche nemici o altri ostacoli, ma senza dubbio il risultato fin qui raggiunto non passa inosservato. In ogni caso il kolossal di From Software non smette mai di far parlare di sé a distanza di oltre un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato: si pensi ad esempio al pesciolino Tortellini che ha battuto i boss di Elden Ring grazie ad un ingegnoso software di rilevamento dei movimenti messo a punto dallo youtuber PointCrow.

Nel frattempo ci siamo chiesti come sarà Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'attesa espansione attualmente ancora avvolta nel mistero.