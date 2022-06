Elden Ring: Margit vi fa paura? Una giocatrice l'ha battuto suonando un'arpa

I Souls di FromSoftware sono stati affrontati nei modi più disparati dai giocatori, si pensi ad esempio a chi è riuscito a portare a termine Dark Souls 3 utilizzando delle banane. La nuova impresa è stata compiuta da una giocatrice, musicista e cantante che è riuscita ad avere la meglio su Margit l'Implacabile suonando un'arpa.

Tramite un post su reddit, Anna Ellshworth ha spiegato il funzionamento dell'arpa come controller, svelando di utilizzare le corde del La e del Sol che le permettono di eseguire azioni basilari come la schivata e l'attacco leggero.

"La per schivare e Sol per l'attacco leggero! Per la mia grande tristezza, non ho una serie di attacchi pesanti. L'unico controllo che ho sulla direzione del colpo è legata alla direzione in cui sta camminando il mio personaggio. È un po' fastidioso perché quando gioco con un controller tendo a fare molte schivate in avanti ma direzionate leggermente verso destra, cosa che non posso fare con l'arpa a meno che non mi avvicini da un certo angolo. Per la maggior parte del tempo, si tratta solo di rotolare dentro un attacco e sperare per il meglio".

La parte più difficile, tuttavia, è stata la regolazione dell'input lag. C'è infatti un momento di delay tra lo strappo della corda e l'attivazione dei controlli. Ellsworth ha detto che per interiorizzarlo "ci è voluto del tempo, ma non è più così male". Ma come è possibile che lei sia in grado di giocare meglio con un'arpa di quanto non siano in grado altri giocatori con un controller? "Ad essere onesti, ho passato molto più della mia vita con un'arpa contro la spalla che con un controller in mano", è quanto ha dichiarato al riguardo.

Recentemente abbiamo scoperto di più sul personaggio al centro della copertina di Elden Ring grazie ad un nuovo leak.