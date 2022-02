Elden Ring 60fps, 'meglio giocarlo in versione PS4 su PS5': i fan discutono dei test di DF

Le conclusioni a cui sono giunti gli esperti di Digital Foundry con i test su grafica e prestazioni di Elden Ring stanno alimentando un acceso dibattito sui forum di settore: il 'pomo della discordia' è rappresentato dal passaggio in cui DF consiglia all'utenza PlayStation 5 di giocare il titolo in versione PS4.

Nell'approfondita disamina delle performance offerte da Elden Ring con la Patch 1.02, i giornalisti di Digital Foundry hanno infatti sottolineato come la scelta di design operata da FromSoftware nel mantenere sbloccato il framerate in entrambi i preset grafici del titolo su PS5 non lasci altra opzione, ai "puristi dei 60fps", se non quella di installare la versione PS4.

Optando per il download da PS Store dell'edizione PS4 di Elden Ring, è il pensiero di DF, gli emuli del Senzaluce su PS5 possono fruire un'esperienza di gioco con cali di framerate praticamente nulli, pur dovendo scendere a compromessi con le limitazioni imposte nella risoluzione e nel livello di dettaglio della vegetazione dalla versione PS4 PRO eseguita in retrocompatibilità.

L'articolo pubblicato da Digital Foundry precede la consueta video analisi condotta dal collettivo di giornalisti "tecno-ludici" e, come facilmente prevedibile, sta generando una discussione piuttosto animata sui forum di settore, con molti che si chiedono perché dovrebbero adottare un simile espediente e chi, invece, polemizza con gli sviluppatori per lo "scarso impegno" nell'ottimizzazione su PC e console nextgen.

In attesa di ricevere ulteriori elementi da DF con il video sui test condotti nella versione di lancio dell'open world di FromSoftware, le fucine digitali capitanate da Hidetaka Miyazaki hanno già fatto sapere di essere al lavoro per migliorare le prestazioni di Elden Ring e rispondere alle critiche avanzate da chi sta riscontrando problemi con la grafica e le performance del kolossal ruolistico.