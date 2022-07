Elden Ring: le meraviglie dell'Interregno nel diario di viaggio di una vlogger

La nuova, singolare iniziativa presa dal team Xbox coinvolge Michela Rowsoft: la celebre vlogger è andata alla ricerca dei paesaggi più iconici e delle "aree turistiche" meno conosciute dagli appassionati del kolossal soulslike di FromSoftware per realizzare un vero e proprio diario di viaggio.

Il simpatico video confezionato dalla casa di Redmond ci offre un resoconto delle attività svolte dalla vlogger nel viaggio che ha compiuto per scoprire le regioni più belle dell'Interregno di Elden Ring, con tanto di consigli e dritte per vivere al meglio la propria esperienza interattiva nei panni del Senzaluce.

Nel raccontarci questo suo viaggio, Rowsoft descrive l'immenso mondo di gioco di Elden Ring come la destinazione turistica ideale per qualsiasi appassionato di videogioco che desidera trascorrere l'estate in compagnia dei propri eroi virtuali più amati.

Date perciò un'occhiata al singolare diario di viaggio realizzato da Michela Rowsoft e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Se invece siete maggiormente interessati alla stratificata lore creata dal team di Hidetaka Miyazaki per erigere l'impalcatura narrativa del loro ultimo soulslike a mondo aperto, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulle migliori storie dell'Interregno di Elden Ring.