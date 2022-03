Elden Ring e il mercato nero dei venditori di Rune: fate attenzione

La popolarità di Elden Ring ha spinto alcuni portali ad organizzarsi e a trovare un particolare metodo per vendere le Rune, ovvero la risorsa primaria del titolo FromSoftware che permette sia di acquistare oggetti che di potenziare il Senzaluce.

Il sistema ideato da questi 'imprenditori digitali' è molto semplice: il giocatore completa la transazione sul portale web e viene condotto ad una pagina attraverso la quale può accordarsi con un operatore. Verrà così deciso un luogo all'interno del gioco ed una password per l'evocazione, così che l'utente possa entrare in contatto con l'acquirente e lasciar cadere un numero di Rune Auree (l'oggetto che consente di ottenere Rune all'utilizzo) corrispondente alla cifra pagata.

Come fatto notare dagli utenti che hanno usufruito del servizio per verificarne l'utilità e l'affidabilità, si tratta a conti fatti di una spesa assolutamente evitabile per più di un motivo. Il primo consiste nella semplicità con cui i giocatori possono accumulare Rune grazie ai punti per il farming e il secondo, meno noto, è il contributo non così netto dei punti statistica al potenziamento del personaggio. Un giocatore poco abile che fatica a sconfiggere un boss al livello 20, è probabile che fatichi a raggiungere la vittoria anche con qualche decina di livelli aggiuntivi. Va inoltre considerato che il metodo attraverso il quale questi giocatori ottengono un numero tanto elevato di Rune Auree non è affatto lecito, poiché vengono sfruttati diversi exploit e non si tratta di oggetti guadagnati nel tempo.

Insomma, se avete bisogno di Rune fareste meglio a conservare il denaro sulla vostra carta di credito e a dare un'occhiata alla nostra guida al farming di Elden Ring, così da mettere da parte tantissime Rune senza sborsare un solo centesimo.