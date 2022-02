Elden Ring si può mettere in pausa? Da ora sì, grazie a una mod PC

Mentre prosegue l'impegno di FromSoftware per risolvere i problemi di Elden Ring e migliorarne le prestazioni su tutte le piattaforme, la scena dei modder si mette all'opera per sbloccare una delle funzioni inaccessibili agli emuli del Senzaluce, ovvero la possibilità di mettere in pausa il gioco.

La soluzione escogitata dai modder di Elden Ring presenta però delle limitazioni, prima fra tutte l'impossibilità di giocare in multiplayer: come ogni altra mod, anche in questo caso il DLC amatoriale può essere utilizzato solo ed esclusivamente offline.

L'installazione dell'eloquente mod "Pause the Game" sviluppata da TechieW prevede inoltre la disattivazione temporanea del sistema anti-cheat di Elden Ring attraverso dei passaggi da eseguire prima di avviare la partita. Pur con tutte le limitazioni del caso, la mod sembra svolgere il compito in maniera puntuale e non presenta problemi di sorta, o almeno questa è l'impressione che se ne ricava leggendo i giudizi espressi dagli oltre 500 utenti che l'hanno già scaricata.

Se non volete installare questa mod o se state esplorando l'Interregno su console PlayStation e Xbox, al vostro Senzaluce potrebbe trovare utile la nostra guida con trucchi di Elden Ring. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione finale con voto di Elden Ring, insieme a tutte le considerazioni di Francesco Fossetti sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica dell'ultimo capolavoro GDR di FromSoftware.