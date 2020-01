Elden Ring: Microsoft ha chiesto a Bandai Namco di posticipare il reveal?

Durante l'episodio 13 del podcast di XboxEra è stato rivelato un dettaglio piuttosto interessante sulla presentazione di Elden Ring, apparentemente prevista per i The Game Awards 2019 del 13 dicembre. Il gioco però non è stato mostrato durante l'evento... ma cosa è successo esattamente?

Secondo l'autore del podcast, la presentazione del gioco era effettivamente fissata per lo show di Geoff Keighley ma Microsoft avrebbe contattato poco prima il publisher Bandai Namco per chiedere di rinviare il tutto così da mostrare Elden Ring durante la Xbox Press Conference 2020.

L'evento in questione servirà a Microsoft per svelare tutti i dettagli sul lancio di Xbox Series X e dovrebbe tenersi tra aprile e maggio, sicuramente prima dell'E3 2020. A questo punto è facile ipotizzare un lancio del gioco di FromSoftware non solo su console di attuale generazione ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X con Microsoft che avrebbe stretto una partnership per promuovere il gioco sulle sue piattaforme.

Si tratta al momento solo di speculazioni, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. Recentemente un errore di traduzione del sito FromSoftware sembrava aver svelato la data di uscita di Elden Ring, il gioco è però ancora privo di una finestra di lancio, ne sapremo di più nei prossimi mesi.