Elden Ring: Miglior Gioco Multiplayer e Best Visual Design ai Golden Joystick Awards

Che preferiate aiutare un amico Senzaluce o tendere letali imboscate a chi si avventura nell'Interregno, Elden Ring vi offre diverse possibilità per godervi il comparto multiplayer online che si mescola alla tradizionale esperienza single player.

Proprio questo aspetto della produzione firmata FromSoftware è stato premiato in occasione dell'annuale edizione dei Golden Joystick Awards, evento tramite cui vengono premiati i migliori videogiochi usciti nel corso dell'anno. Grazie alla sterminata varietà di build con cui è possibile sperimentare in Elden Ring, la community è tutt'oggi attiva tanto nel PvE co-op quanto nel PvP, sia tramite invasioni che duelli. Di seguito, vi riportiamo i titoli che hanno concorso per il premio di Best Multiplayer Game vinto dall'action-GDR di FromSoftware.

Elden Ring (vincitore)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

MultiVersus

Splatoon 3

Tiny Tina’s Wonderlands

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Elden Ring si porta a casa anche il premio di Best Visual Design, grazie alla stupefacente direzione artistica con cui la casa giapponese ha saputo caratterizzare l'Interregno. La stessa FromSoftware è stata insignita del premio di Studio dell'Anno grazie al lavoro svolto con la sua prima produzione nativamente open world.

Elden Ring tornerà a giocare le sue carte ai The Game Awards 2022, dove si contenderà l'ambito riconoscimento di Gioco dell'Anno con God of War Ragnarok.