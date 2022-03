Elden Ring è la miglior nuova IP in Europa dal 2016, la Top 20 di febbraio 2022

Elden Ring registra il miglior lancio per una nuova IP in Europa dal 2016, detronizzando Tom Clancy's The Division, il gioco FromSoftware è anche il miglior lancio in Europa dal debutto di Call of Duty Vanguard, uscito nel novembre 2021.

Elden Ring sta vendendo molto bene su PC con il 44% delle vendite totali, a seguire PS5 con il 27%, Xbox con il 16% e PS5 con il 13%. Ovviamente si tratta del gioco più venduto a febbraio 2022 in buona parte d'Europa ad eccezione della Germania, dov ha invece trionfato Leggende Pokemon Arceus.

Il secondo gioco più venduto di febbraio è stato Horizon Forbidden West, gioco che registra il miglior lancio Europeo di un gioco su PS5 con la sola eccezione dei giochi di Call of Duty. La versione PS5 ha totalizzato il 59& delle vendite totali mentre il 41% delle copie è stato venduto su PlayStation 5.

Di seguito la classifica europea del mese di febbraio 2022, per i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono escluse le vendite digitali.

Elden Ring (Bandai Namco) Horizon Forbidden West (Sony) Leggende Pokemon Arceus (Nintendo) FIFA 22 (EA) Dying Light 2 Stay Human (Techland) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Total War Warhammer 3 (Sega) Mario Party Superstars (Nintendo)* XCOM 2 (2K Games) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)* F1 2021 (Codemasters) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Big Brain Academy Sfida tra Menti (Nintendo)* NBA 2K22 (2K Games) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Call of Duty Vanguard (Activision Blizzard) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)* Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft) Pokémon Diamante (Nintendo)* Just Dance 2022 (Ubisoft)

Leggende Pokemon Arceus continua a vendere molto bene così come FIFA 22, da segnalare Dying Light 2 Stay Human in quinta posizione con a seguire l'immortale GTA V e Total War Warhammer 3, in chiusura della Top 10 troviamo Mario Party Superstars, XCOM 2 e Mario Kart 8 Deluxe.