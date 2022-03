Elden Ring: quali sono le miglior mod da installare su PC?

Sono passati sei giorni dal lancio di Elden Ring, più che sufficienti per consentire ai modder di creare le prime mod per il gioco. Sui portali specializzati se ne trovano già un bel po', pertanto abbiamo deciso di selezionarne alcune che secondo noi sono particolarmente meritevoli d'attenzione.

Partiamo con quelle più utili. Esattamente come negli altri giochi di FromSoftware, in Elden Ring non è possibile mettere in pausa la partita. Un potenziale problema risolto in un battibaleno da TechieW, che ha creato la mod Pause the game che, come dice chiaramente il suo titolo, permette di mettere in pausa Elden Ring. Funziona, per forza di cose, solamente in modalità Offline, e prevede la disattivazione di EasyAntiCheat (state tranquilli, non succede nulla). Un'altra mod molto utile (specialmente per coloro che smanettano continuamente con i file) è il Save file manager, che consente di effettuare il backup dei salvataggi. Attualmente alla sua prima versione, la mod risulta essere priva di un'interfaccia, ma fa quello che promette copiando i file al sicuro sul desktop ed, eventualmente, effettuando il processo all'inverso spostando i salvataggi nella cartella del gioco.

A chi cerca un modo per abbellire il gioco consigliamo Elden ReShade - HDR FX, che attualmente risulta essere la mod più apprezzata su NexusMods (considerando il numero dei pollici in su). L'autore afferma di aver arricchito l'esperienza visiva originale con effetti di luce HDR e molto altro. In alternativa potete provare Antidepressant, che punta a donare al gioco un look più brillante, ed Elden Ring 2 (Ray Traced Reshade), che invece aggiunge il ray tracing opzionale e migliora Ambient Occlusion, riflessi e ombre rimanendo fedele al materiale originale.