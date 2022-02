Elden Ring è il miglior souls di sempre e vi spieghiamo il perché

Dopo una lunga e approfondita prova, il nostro Francesco Fossetti si è finalmente sentito pronto per emettere un giudizio su Elden Ring, che può essere considerato senza alcuna remora come il miglior souls di sempre.

In Elden Ring confluiscono tutta l'esperienza, la poetica e la maestria ludica di FromSoftware, che ha centrato in pieno il suo obiettivo di trasportare in un contesto open world tutte le meccaniche e le sensazioni offerte dai giochi della serie Dark Souls. Gli sviluppatori giapponesi si sono rivelati anche molto ricettivi, avendo inglobato nella loro creatura anche le lezioni apprese dai migliori esponenti del genere, come Skyrim di Todd Howard e Zelda Breath of the Wild di Eiji Aonuma.

Sebbene possa essere considerato come il picco qualitativo di un percorso cominciato molti anni addietro, il nuovo lavoro di FromSoftware non è esente da problemi, perlopiù di natura tecnica. Nella sua recensione di Elden Ring, il Fossa non ha potuto fare a meno di mettere in evidenza alcune criticità al motore di gioco, che ci auguriamo vengano risolte con le prossime patch. Per fortuna, a compensare le carenza tecniche del lancio ci pensa una direzione artistica poderosa: ne saprete di più guardando la Video Recensione in apertura di notizia, buona visione!