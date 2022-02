Elden Ring: le migliori armi da usare in battaglia

L’Interregno cela al suo interno un numero soverchiante di pezzi d’equipaggiamento, ma la community di Elden Ring ha già individuato armi imperdibili, ognuna delle quali può essere trovata durante le prime fasi di gioco. Ecco una selezione delle migliori armi ottenibili a Sepolcride, la zona iniziale del mondo aperto sviluppato da FromSoftware.

Uchigatana

Danno fisico : 115

: 115 Attributi richiesti : Forza 11 e Destrezza 15

: Forza 11 e Destrezza 15 Peso: 5.5

Affidabile e maneggevole, questa lama è considerata all’unanimità la miglior arma con cui è possibile iniziare Elden Ring. Dalla sua, oltre alle statistiche base a dir poco dignitose, la capacità di uccidere i nemici infliggendo Sanguinamento e sfruttando l’abilità ad ampio raggio di cui è dotata. Quest’arma può essere trovata all’interno di un dungeon, a est della capanna lungo la via per Grantempesta.

Alabarda del Cavaliere Bandito

Danno fisico : 125

: 125 Attributi richiesti : Forza 14 e Destrezza 12

: Forza 14 e Destrezza 12 Peso: 8

Grazie al suo enorme raggio d’azione, questa alabarda permette di sbaragliare interi gruppi di nemici mantenendosi al sicuro, a distanza di sicurezza. A renderla una delle migliori armi ottenibili in breve tempo, la possibilità di trovarla potenziata a +8 uccidendo l’NPC Edgar che si trova a Castle Mourne.

Reduvia

Danno fisico : 79

: 79 Attributi richiesti : Forza 5, Destrezza 13 e Arcano 13

: Forza 5, Destrezza 13 e Arcano 13 Peso: 2.5

Vicino al lago in cui si può combattere il drago Agheel, risalendo il fiume che si trova in direzione nord, verrete invasi dall’NPC chiamato Nerijus. Sconfiggerlo vi premierà con questo pugnale formidabile, capace di trasformarsi in un’arma dalla distanza che causa Sanguinamento e sbilancia i nemici.

Cipher Pata

Danno sacro : 85

: 85 Attributi richiesti : Fede 30

: Fede 30 Peso: 0

Malgrado l’elevata Fede necessaria a sfruttare quest’arma, i giocatori possono ottenerla durante le prime fasi di gioco, a patto di sconfiggere l’invasore Alberich sotto l’HUB centrale della Tavola Rotonda. La sua velocità, prima ancora della sua bellezza, la rendono imperdibile per chiunque voglia infliggere danni sacri.

Spadone Innestato

Danno fisico : 157

: 157 Attributi richiesti : Forza 40 e Destrezza 14

: Forza 40 e Destrezza 14 Peso: 21

Oltre alla maestosa Alabarda +8 di cui abbiamo parlato in precedenza, Castle Mourne nasconde anche un’altra arma gigantesca, dall’aspetto inconfondibile e altrettanto minaccioso. Nello specifico, questo spadone può essere ottenuto abbattendo il boss leonino di zona, che vaga nel picco a sud dell’enorme dungeon in questione.

A proposito di armi imponenti e difficili da brandire – che richiedono cioè statistiche più elevate del normale – ecco una guida sul come accumulare Rune in Elden Ring, utili a potenziare il vostro personaggio in tempi brevi. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche dei consigli per creare una build perfetta giocando a Elden Ring.