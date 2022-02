Elden Ring: le migliori impostazioni per giocare: connessione, interfaccia e controlli

Come già visto in altri Souls di From Software, anche in Elden Ring è presente una componente multiplayer online che consente ai giocatori di invadere le partite altrui. In alcuni casi si gioca cooperando, ma in altri lo scontro PvP diventa inevitabile e potrebbe rivelarsi anche molto fastidioso.

Fortunatamente è possibile disattivare la connessione online impedendo che altri utenti entrino nella nostra partita per scontrarsi con noi, magari in un momento in cui siamo ancora nelle prime fasi dell'avventura e stiamo ancora apprendendo le basi del gameplay. Come farlo è semplicissimo: dalla schermata iniziale del gioco, cliccate sulla voce "Sistema", andate poi su "Impostazioni Network", da qui raggiungere le "Impostazioni di lancio" e cambiatelo impostandolo su "Offline". Così giocherete disconnessi dalla rete e senza temere il rischio di un'invasione esterna che possa compromettere i vostri progressi.

Sempre tramite la schermata principale è possibile personalizzare alcune opzioni e garantire così una giocabilità ottimale. In particolare si possono impostare alcuni utili elementi sull'interfaccia di gioco in modo da avere sempre ben visibili i vostri HP e gli strumenti equipaggiati. Partendo sempre dal menù iniziale, dunque, andate su "Sistema", proseguite fino a "Suono e Display", da qui poi arrivate a "HUD" e mettetelo su "On". In questo modo questi aspetti saranno sempre ben visibili su schermo.

Infine, per quanto riguarda l'impostazione dei controlli, chi è abituato al gameplay di Sekiro Shadows Die Twice si troverà proprio agio con lo schema di default. Se invece preferite comandi più vicini ai Souls, si raccomanda di assegnare X (tasto A su Xbox) per lo scatto e le capriole, Cerchio (B su Xbox) per le interazioni con l'ambiente circostante e Triangolo (Y su Xbox) per il salto.

