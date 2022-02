Elden Ring: le migliori impostazioni per giocare su PC

Elden Ring, Meta Score alla mano, è uno dei migliori videogiochi della storia, tuttavia la versione arrivata sul mercato non brilla per le performance. Se da un lato i giocatori console sono costretti a sperare in una patch migliorativa, gli utenti PC nell'attesa possono smanettare con le impostazioni nel tentativo di ottenere un framerate accettabile.

La qualità grafica e le prestazioni di Elden Ring dipendono, chiaramente, dalla potenza della macchina su cui gira. Dal momento che allo stato attuale il gioco non brilla per ottimizzazione, anche smanettando con i settaggi non è facile ottenere un framerate soddisfacente. Se anche voi siete alle prese con il menu delle impostazioni grafiche di Elden Ring, allora è bene che sappiate che non è necessario spostare tutto verso il basso: ogni opzione impatta in maniera differente sul framerate, dunque è importante modificarle con criterio.

Ad esempio, in Elden Ring la Qualità degli Shader, la Qualità degli Effetti, la Qualità dei Riflessi e persino l'Illuminazione Globale hanno un impatto minimo sulla fluidità, dunque possono essere settate verso l'alto. Abbassarle causerebbe una drastica diminuzione della qualità dell'immagine senza grandi benefici sul framerate. Al contrario, impostazioni come Antialiasing, Occlusione Ambientale SSAO e Qualità delle Ombre hanno un impatto maggiore sulla conta dei fotogrammi, dunque è bene andarci piano con esse.

I preset Medio e Basso già disponibili nel gioco sono sconsigliati, poiché riducono la qualità di determinati effetti grafici pregiudicando l'aspetto complessivo senza sostanziali vantaggi per la fluidità. Con i concetti fin qui elencati in mente, PC Gamer ha quindi messo a punto un preset personalizzato per un PC di fascia media che punta ad ottenere un framerate accettabile senza sacrificare eccessivamente la qualità visiva.

Impostazioni consigliate

Qualità delle Texture: Media

Qualità Antialiasing: Bassa

SSAO: Media

Motion Blur: Off

Profondità di Campo: Off

Qualità delle Ombre: Media

Qualità dell'Illuminazione: Alta

Qualità degli effetti: Alta

Qualità Volumetrici: Media

Qualità dei Riflessi: Alta

Qualità della superfice dell'acqua: Alta

Qualità degli Shader: Alta

Illuminazione Globale: Alta

Qualità della Vegetazione: Alta

Con queste impostazioni, la redazione di PC Gamer è riuscita ad ottenere un framerate medio di 45fps alla risoluzione 4K su una configurazione composta da una CPU AMD Ryzen 7 5800X, una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Super e 32GB di RAM DDR4. I risultati, chiaramente, cambiano da macchina a macchina, ma questo preset personalizzato potrebbe rivelarsi un'ottima base di partenza per cercare di raggiungere il framerate che desiderate.