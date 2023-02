Elden Ring miniera d'oro per Kadokawa: ricavi in crescita del 123% nell'ultimo trimestre

Nel frattempo che si attendono novità sul DLC di Elden Ring, l'ultimo kolossal realizzato da Hidetaka Miyazaki continua a macinare importanti successi commerciali che vanno a vantaggio di Kadokawa Corporation, la compagnia proprietaria di FromSoftware.

Nel rivelare i risultati finanziari del terzo trimestre (ottobre-dicembre) dell'attuale anno fiscale, l'azienda fa sapere che il proprio settore gaming è cresciuto dl 123% proprio grazie ai continui grandi risultati registrati da Elden Ring sul mercato. Secondo Kadokawa, il fatto che Elden Ring sia stato premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2022 ha dato una nuova, importante spinta alle vendite del gioco, mantenendo dunque costante la popolarità che l'Action/RPG sta ottenendo sin dal lancio avvenuto nel febbraio del 2022.

Non solo: Kadokawa conferma che Elden Ring è andato anche oltre le aspettative nell'ultimo periodo, generando vendite e ricavi maggiori rispetto alle stime precedenti. Per questo motivo la compagnia intende continuare ad espandersi sempre di più nel settore videoludico: "Stiamo rinforzando le capacità di sviluppare le nostre IP ampliando le risorse umane a nostra disposizione. Stiamo anche effettuando investimenti per potenziare lo sviluppo interno, continuando a realizzare giochi di grossa portata con in mente il mercato internazionale", dichiara Kadokawa.

Con Elden Ring che continua dunque ad ampliare i suoi successi, cresce l'attesa nei confronti dell'espansione, che potrebbe confermare l'opera di FromSoftware come una delle più grosse certezze dell'attuale panorama videoludico anche nel prossimo futuro.