Elden Ring e i misteri dell'Interregno: alla scoperta dei contenuti tagliati

Il sempre attivo e attentissimo Lance McDonald, profondo conoscitore delle opere di FromSoftware (nonché autore della patch 60fps di Bloodborne), ha scovato dei contenuti rimossi da Elden Ring e condiviso in rete i risultati della sua ricerca per capire quali segreti possa ancora nascondere l'Interregno.

Attraverso il datamining effettuato su PS4 PRO con la versione in Network Test di Elden Ring, il creatore di contenuti a tema soulslike ha rintracciato numerose porzioni di codice inattive che forniscono degli indizi inequivocabili sui contenuti tagliati da FromSoftware.

Una delle prime scoperte scoperte effettuata da Lance McDonald riguarda l'enorme Colosseo nascosto di Elden Ring, un'arena che, secondo alcuni, potrebbe fare il suo ingresso ufficiale nell'Interregno per ospitare delle sfide PvP.

Ben più insolita e, forse questo, decisamente più interessante è poi la scoperta della meccaniche di raccolta dei Sogni degli animali di Elden Ring, un sistema che avrebbe dovuto coinvolgere il Senzaluce in una serie di "missioni oniriche" dopo essere entrato in contatto con le bestie dormienti dell'Interregno. E che dire allora delle enigmatiche statue dalla testa mozzata e data alle fiamme apparse nelle regioni esterne e irraggiungibili del Network Test? Nel video che campeggia a inizio articolo riassumiamo i migliori Cut Content scoperti fino ad oggi tramite il datamining della versione finale e dell'edizione in beta testing di Elden Ring.