Elden Ring e i misteri dell'Interregno: svelato il segreto inconfessabile dei Gargoyle

Prosegue la caccia ai misteri più reconditi dell'Interregno da parte di Zullie The Witch: il noto modder e youtuber specializzatosi nell'analisi dei cut content di Elden Ring (e prima ancora di Bloodborne, Sekiro e della trilogia di Dark Souls) afferma di aver scoperto il "segreto inconfessabile" dei Gargoyle.

Sganciando la telecamera dall'inquadratura dietro le spalle del Senzaluce, Zullie ha infatti studiato nel dettaglio il modello poligonale e le texture dei Gargoyle per scoprirne, appunto, la vera natura.

Diversamente da quanto ipotizzato, il corpo di queste possenti creature non è fatto di pietra (o dallo scheletro marcescente di un singolo guerriero), bensì da un grottesco agglomerato di carne composto da parti di corpi umani e animali: osservando con attenzione il modello 3D dei Gargoyle si scopre che ogni pezzo in putrefazione di carne e osso si fonde agli altri tramite un'inquietante sostanza gelatinosa che tiene insieme ogni brandello del corpo e persino delle armi brandite da questi abomini organici.

La "cera di cadavere" notata da Zullie, oltretutto, sembra essere perfettamente coerente con la lore di Elden Ring e le complesse dinamiche narrative che governano l'Interregno: la formazione di questa sostanza avviene solo nei corpi in decomposizione che non sono esposti agli agenti atmosferici, ad esempio all'interno di sarcofagi sigillati.

In qualità di protettori (o distruttori) dell'Albero Madre di Elden Ring, è perciò 'logico' attendersi che i Gargoyle dell'Interregno attingano costantemente ai corpi mummificati strappati al loro sonno eterno dai tumultuosi eventi osservati dal Senzaluce e se ne servano per generare armi e parti di ricambio per il proprio corpo in costante putrefazione.