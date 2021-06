Elden Ring, i misteri della trama e le novità del gameplay: i dettagli dal sito ufficiale

FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno finalmente mostrato il gameplay di Elden Ring, qualcosa che i giocatori hanno atteso per due anni interi sin dal reveal originale del nuovo progetto diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin.

Il sito ufficiale di Elden Ring si è arricchito di una serie di nuovi dettagli dopo la pubblicazione del gameplay trailer. I temi affrontati vanno dal contesto narrativo, all'esplorazione, al combattimento e altro ancora.

"L'Ordine aureo è andato in frantumi. Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno. Nell'Interregno governato dalla regina Marika l'Eterna, l'Anello ancestrale, sorgente dell'Albero Madre, è andato in frantumi.



I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell'Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all'abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell'oro e sono stati esiliati dall'Interregno.

Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello e divenire il lord ancestrale".

Un nuovo universo fantasy - Viaggia alla scoperta dell'Interregno, un nuovo mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell'acclamata serie Dark Souls, in collaborazione con George R. R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Svela i misteri che si celano dietro il potere dell'Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolarti o aiutarti nel tuo viaggio all'interno di un mondo popolato da terribili creature.



Esplora le terre dell'Interregno - In Elden Ring potrai muoverti senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei. Attraversa scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero, in singolo o con altri giocatori, visitando praterie ariose, paludi malsane, montagne impervie e castelli spettrali, per citare solo alcune delle ambientazioni che compongono l'opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.



Meccaniche di gioco uniche - Crea un eroe da zero e definisci il suo stile di combattimento scegliendo tra un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. Attacca a testa bassa, elimina i nemici di soppiatto o chiedi aiuto ai tuoi alleati. Le opzioni sono infinite e garantiscono la massima libertà di approccio all'esplorazione e al combattimento.



Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. FromSoftware e Bandai Namco hanno inoltre diffuso una vasta serie di immagini di Elden Ring, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo al nuovo affascinante mondo dark fantasy ideato dagli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.