Elden Ring: la mitologia che ha ispirato il nuovo gioco del papà di Dark Souls e Sekiro

In attesa di sviscerare a fondo la versione finale, passiamo in rassegna i riferimenti mitologici che abbiamo scovato all'interno della beta di Elden Ring, il nuovo ed attesissimo gioco targato FromSoftware realizzato in collaborazione con George Martin, l'autore noto per aver dato la luce alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Il canale YouTube di Everyeye ha infatti accolto nel corso del pomeriggio un nuovo video dedicato proprio alle fonti d'ispirazione dell'ultima fatica dei creatori di Dark Souls, Blodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Se volete saperne di più sull'argomento, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare un lungo approfondimento sulla mitologia che ha ispirato Elden Ring a cura di Giulia Martino, che ha analizzato ogni singolo elemento presente nel Network Test grazie al quale la scorsa settimana i fortunati giocatori selezionati hanno potuto esplorare l'Interregno.

Vi ricordiamo che la versione finale del gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 febbraio 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

In attesa di saperne di più sul gioco, non dimenticate di dare un'occhiata anche al lungo provato di Elden Ring a cura di Francesco Fossetti, che ha giocato per un bel po' di tempo al Network Test.