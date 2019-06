Elden Ring: Miyazaki chiarisce il ruolo di Goerge RR Martin nel progetto

Dopo essersi espresso sul significato del titolo Elden Ring, il game director Hidetaka Miyazaki è tornato a parlare del nuovo progetto di From Software presentato all'E3 2019 di Los Angeles, spiegando quale sarà il ruolo ricoperto dal celebre scrittore George RR Martin.

Parlando ai microfoni di IGN, Miyazaki ha voluto chiarire che Elden Ring non sarà un gioco pieno di testi da leggere. Come visto con Dark Souls e Bloodborne, From Software racconterà la lore del mondo di gioco semplicemente evocandola. Allora quale sarà il ruolo ricoperto da George RR Martin, se dall'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non dovremo aspettarci una grande mole di testi all'interno del titolo?

Stando alle parole di Miyazaki, George RR Martin si occuperà di creare la mitologia che fa a sfondo a Elden Ring, edificando le fondamenta del mondo di gioco.

"Grazie alla lore di Martin, il mondo e i personaggi di Elden Ring avranno molta più profondità e personalità. La presenza di una forma di narrazione più esplicita finirebbe per rivelare tutti i segreti e i misteri del mondo di gioco. Parlando da game director, non sono sicuro che sarebbe stata la strada giusta da seguire." spiega Hidetaka Miyazaki, ribadendo di essere un grande fan dei lavori di George RR Martin.

Cosa ne pensate delle parole di Miyazaki? Ricordiamo che il game director ha parlato anche dell'open world e del combat system di Elder Ring.