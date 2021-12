Elden Ring: Miyazaki discute di Godfrey, eroe del passato scritto da George Martin

Oltre ad aver svelato che Il Signore degli Anelli ha influenzato Elden Ring, Hidetaka Miyazaki si è soffermato sul personaggio eroico di Godfrey, una leggenda del passato ideata e scritta da George R.R. Martin, che come ben saprete ha collaborato alla creazione dell'action-RPG.

Miyazaki ha specificato che, dopo aver concluso di scrivere la mitologia di Elden Ring, Martin è stato incaricato di scrivere la storia di eroi drammatici che hanno vissuto nel passato dell'Interregno. Tra questi, c'è Godfrey, rappresentato sulla copertina del nuovo numero di EDGE, a cui potete dare uno sguardo in calce.

"Durante le discussioni con George Martin, avevamo temi e idee per creare artwork dei boss e per i personaggi centrali della storia. E quando ha finito di scrivere i miti, gli abbiamo chiesto di creare questi eroi drammatici di un antico mito che si svolge prima degli eventi del gioco. Questi non erano presenti nei nostri titoli precedenti, quindi è qualcosa che mi ha davvero affascinato: pensare al modo in cui avrebbe rappresentato le qualità mistiche ed eroiche di quei personaggi. E Godfrey è una specie di incarnazione di questo concetto. È uno dei personaggi più importanti del gioco.

Nel periodo di massimo splendore dell'Ordine Aureo dell'Interregno c'erano due Elden Lord, e Godfrey fu il primo di questi. È stato sposato con la regina eterna Marika, e rappresenta tutto ciò che è grandioso dell'Anello Ancestrale e dell'Interregno. Alla fine, fu però esiliato dall'Interregno. Lui stesso è diventato Senzaluce e condivide questa profonda connessione con il Tarnished, il personaggio interpretato dal giocatore. Godfrey è l'incarnazione della loro lunga storia e lotta: qualcosa che brillava ardentemente e che ora è caduto in disgrazia".

Ricordiamo che Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Nel corso della stessa intervista, Miyazaki ha dichiarato che Elden Ring sarà il miglior gioco di FromSoftware.