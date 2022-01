Elden Ring: Miyazaki discute di senso di avventura e 'situazioni folli'

Siamo a meno di un mese dal lancio di Elden Ring, l'attesissimo nuovo action-RPG di degli autori di Dark Souls. Dopo aver appreso di più su gameplay, longevità e difficoltà del titolo FromSoftware, Hidetaka Miyazaki ha svelato qualche dettaglio in più riguardo a libertà d'azione e situazioni estreme in cui ci imbatteremo nei panni del Senzaluce.

Miyazaki ha sottolineato come in Elden Ring avvertiremo un grande senso di avventura, molto più accentuato rispetto a quanto fatto in passato da FromSoftware con la saga dei Souls o con Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.

"In questo caso, più che esplorazione, direi che 'senso di avventura' è più vicino quello che avevamo in mente. Non è sbagliato, ma l'idea principale non era di riempirlo di dungeon da esplorare dall'alto in basso, ma piuttosto con qualcosa di ampio ed espansivo.



Il concetto di "libertà" è stato uno dei principali su cui abbiamo lavorato. Libertà nella strategia, nella progressione della storia, nello stile di combattimento e nella build del personaggio. Gli aspetti dell'esplorazione e della scoperta nelle zone aperte sono stati progettati più liberamente rispetto ai titoli precedenti. Per non costringere i giocatori a dover esplorare assolutamente tutto, ci siamo assicurati che le aree importanti fossero più facilmente individuabili. Se una zona deve essere esplorata più a fondo, questa viene comunicata al giocatore attraverso cambiamenti di qualche tipo. Abbiamo anche posizionato punti di riferimento per aiutare il giocatore ad orientarsi".

Miyazaki ha assicurato che non mancheranno momenti e nemici "folli" in Elden Ring, capaci di interrompere saltuariamente il lineare avanzamento del giocatore.

"Non rimarrete delusi (ride). Ci saranno molte situazioni e nemici "folli". Detto questo, uno dei concetti chiave di Elden Ring è "libertà", e quindi sono pochissimi i casi in cui questo tipo di momenti interromperà la progressione. Non è il caso di tutti gli incontri, ma potrai avere la possibilità di evitarli, tornarci più tardi o semplicemente ignorarli completamente".

Ricordiamo che Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Il gioco non subirà rinvii dal momento che è entrato in fase Gold.