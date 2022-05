Elden Ring: Miyazaki ispirato da TES, Zelda Breath of the Wild e The Witcher 3

Nel corso di una recente intervista pubblicata su Xbox Japan, Hidetaka Miyazaki, noto ideatore del filone Souls di FromSoftware, ha svelato i nomi dei titoli che più l'hanno influenzato nel processo creativo di Elden Ring, l'ultimo capolavoro della casa giapponese.

Stando a quanto dichiarato dal director, non c'è un gioco in particolare da cui Elden Ring abbia tratto forte ispirazione. Tuttavia, in quanto creativo e fruitore del medium, Miyazaki ha ammesso che tre mostri sacri del genere open world l'hanno influenzato nel plasmare l'Interregno, la prima mappa a mondo aperto mai realizzata da FromSoftware.

"Non credo che abbiamo preso ispirazione specifica da un gioco in particolare, ma ho giocato personalmente a molti titoli open world che sono considerati classici del genere e sono stato influenzato da tutti loro. Questi includono la serie The Elder Scrolls, The Witcher 3 e, più recentemente, The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Il mondo di Elden Ring è stato costruito pensando prima di tutto ai boss, tratto distintivo delle produzioni di FromSoftware compresi Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.

"Il nostro primo passo durante la progettazione della mappa è stato decidere dove sarebbero apparsi i boss, specialmente quelli importanti", ha aggiunto Miyazaki. "Pertanto, la mappa è stata davvero progettata sulla base del gameplay dei boss, e poi abbiamo adattato il gameplay in base alla loro posizione sulla mappa".

Miyazaki ha anche svelato quali sono i suoi tre boss preferiti in assoluto di Elden Ring.