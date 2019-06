Elden Ring: Miyazaki racconta il nuovo gioco From Software e la collaborazione con Martin

Il palco della conferenza Microsoft ha ospitato diversi annunci legati a nuovi titoli Bandai Namco, con la pubblicazione del primo trailer di Tales of Arise e del tanto rumoreggiato Elden Ring.

Durante l'evento, il nuovo progetto di Casa From Software si è infatti presentato ufficialmente, tramite la trasmissione del reveal trailer di Elden Ring. Il filmato ha confermato che il titolo porterà i videogiocatori all'interno di "un mondo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin", sul quale possiamo provare a scoprire qualcosa di più grazie ad un intervista rilasciata dallo stesso Game Director.

Al suo interno, Miyazaki descrive diversi aspetti del gioco, definendone il genere come un action-RPG in terza persona, ma sottolineando che, se Sekiro godeva di un focus maggiormente dedicato alla componente action, Elden Ring vedrà invece maggiormente approfonditi gli elementi GDR. Non per questo, sarà tuttavia abbandonato il "divertimento di un combattimento melee reattivo". Confermata inoltre la possibilità di personalizzare il proprio personaggio e la presenza di un'ampia varietà di boss-fight. In Elden Ring, i giocatori avranno a propria disposizione "un'ampia varietà di armi, magia e modi di attaccare i nemici".



In merito alla collaborazione con George R.R. Martin, Miyazaki ha raccontato che l'origine di quest'ultima è da rintracciarsi anche nel suo essere un grande fan delle opere dello scrittore, tra le quali cita soprattutto "Fevre Dream", che descrive come un "capolavoro nell'ambito del fantasy sui vampiri". In seguito ad un primo incontro con Martin, il game director si è convinto della volontà di instaurare una collaborazione. Sulla base di diversi scambi di vedute, Martin ha "scritto la mitologia generale per il mondo di gioco stesso", la quale, a sua volta, è stata fonte di ispirazione per il team di sviluppo.



Dalla descrizione del trailer di presentazione, apprendiamo che Elden Ring approderà su Xbox One, PC e Playstation 4. Miyazaki ha affermato che lo sviluppo del gioco è iniziato subito dopo il termine dei lavori legati ai DLC di Dark Souls 3, ma ad ora non sono state condivise informazioni in merito ad una possibile finestra di lancio.