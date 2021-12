Elden Ring, Miyazaki sicuro: 'Sarà il miglior gioco di sempre per From Software'

Elden Ring è indubbiamente tra i giochi più attesi di tutto il 2022 e non ci sarà ancora da attendere troppo per il suo debutto: a partire dal prossimo 25 febbraio, la nuova opera firmata From Software sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

E di sicuro Hidetaka Miyazaki sa come alimentare sempre di più le già elevate aspettative dei giocatori nei confronti del nuovo, promettente Soulslike. Per il celebre game designer, infatti, Elden Ring ha tutte le carte in regola per dimostrarsi la più grande opera mai realizzata da From Software, definendola l'apice di quanto lo studio ha realizzato sin qui nel corso della sua storia.

Ai microfoni della rivista EDGE, infatti, Miyazaki spiega che il gioco sarà "il culmine di tutto ciò che abbiamo fatto finora con la serie di Dark Souls e gli altri nostri giochi", aggiungendo che, alla luce di tutta l'esperienza accumulata negli anni passati, "posso dire con sicurezza che solo ora avremmo potuto realizzare Elden Ring, dunque in un certo senso sì, credo che sarà il nostro miglior gioco finora". Il director spiega inoltre qual è la filosofia alla base del lavoro dello studio giapponese: "Cerchiamo sempre di superarci e realizzare così la nostra miglior produzione possibile".

Nonostante la massima fiducia risposta nel suo operato e in quello del suo team, sempre nel corso della stessa intervista Hidetaka Miyazaki ha confermato che non giocherà Elden Ring, spiegando i motivi dietro la sua decisione. Aspettando il debutto del gioco sul mercato, il nostro speciale sulla mitologia dell'Interregno di Elden Ring vi permetterà di approfondire in anticipo le vostre conoscenze sul nuovo mondo di gioco immaginato da From Software.