Elden Ring: Miyazaki sul significato del titolo e l'ispirazione a Il Signore degli Anelli

Tra i momenti più memorabili della conferenza di Microsoft all'E3 2019 figura senza ombra di dubbio l'annuncio di Elden Ring, nuovo gioco del maestro Hidetaka Miyazaki e dei ragazzi di FromSoftware, realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.

Si tratta di un action-RPG open world in terza persona basato sulla mitologia nord-europea (finlandese, secondo una teoria dei fan), nel quale gli elementi da gioco di ruolo prevarranno su quelli d'azione - per certi versi, il contrario di Sekiro: Shadows Die Twice. Come ogni lavoro FromSoftware che si rispetti, anche Elden Ring sembra essere decisamente misterioso, pertanto, nel corso di questi giorni, il buon Miyazaki si è trovato in più di un'occasione a rispondere alle domande dei giornalisti curiosi di saperne di più sulla natura e il significato del titolo.

In un'intervista concessa ad IGN, il game director ha provato a spiegare cos'è l'Elden Ring che dà il nome alla produzione. Tanto per cominciare, non bisogna considerarlo come un anello da indossare, bensì come un cerchio: "Il misterioso Elden Ring è un elemento chiave delle fondamenta del mondo che abbiamo creato. Costituisce le regole e il ritmo di esso. Ma, come avete potuto vedere nel trailer, è stato distrutto". Miyazaki ha inoltre aggiunto che l'Elden Ring rivestirà un ruolo importante anche nel gameplay, oltre che nella narrativa.

Com'è facile immaginare, la parola ring, unitamente al setting fantasy, ha indotto molti a pensare a Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Il game director ha avuto qualcosa da dire anche al riguardo: "Il Signore degli Anelli è il più classico dei romanzi fantasy, pertanto è ovvio che Elden Ring sia stato influenzato da esso in qualche modo. In ogni caso, non in maniera diretta".