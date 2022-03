Elden Ring: la nuova mod aggiunge un grezzo sistema di trasmogrificazione

In Elden Ring esiste un sistema attraverso il quale alterare l'aspetto di alcune armature, sebbene non si possa paragonare alla trasmogrificazione. A tal proposito, un membro della community ha creato una mod per introdurre l'apprezzata feature nel titolo FromSoftware.

Il creatore della mod, il cui nickname è pelooleq, ha inventato un particolare sistema grazie al quale i giocatori possono indossare qualsiasi armatura senza doversi preoccupare del suo peso. Installando ERTransmog, questo è il nome della mod in questione, ogni singola corazza presente nel gioco viene privata delle sue statistiche e diventa craftabile tramite l'apposito menu. Per ottenere i bonus relativi alla difesa, invece, il modder ha implementato un meccanismo legato ai Talismani, ovvero gli oggetti che in Elden Ring hanno una funzione simile a quella degli anelli. La mod introduce tre diversi Talismani, uno per ciascun tipo di armatura: quello per le corazze leggere, quello per le corazze medie e quello per le corazze pesanti. In base al Talismano equipaggiato si va a modificare il peso, l'equilibrio, la difesa fisica/magica e l'immunità del Senzaluce, così da compensare l'assenza di statistiche sulle armature.

Prima di lasciarvi al link per scaricare i file da NexusMods, vi suggeriamo di utilizzare la mod in modalità offline, poiché con l'uso di questo tipo di file si rischia il ban.

Avete già letto la nostra guida su come sconfiggere il Comandante O'Neil e ottenere l'Ago d'Oro Puro?