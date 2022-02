Elden Ring ha già la prima mod su PC: adesso il framerate viaggia oltre i 60fps

Il 25 febbraio 2022 è il grande giorno di Elden Ring, la nuova attesa opera di From Software disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Proprio la versione su computer gode già di un'importante miglioria grazie alla primissima mod realizzata per il gioco.

Sappiamo infatti che Elden Ring su PC viaggia a 60fps, ma grazie al lavoro di un modder svolto in pochissime ore, è possibile adesso sbloccare il framerate e andare oltre il limite prestabilito, per un'esperienza di gioco ancora più fluida rispetto al titolo base. Avendola comunque realizzata nell'arco di una manciata di ore, però, lo stesso creatore avvisa gli utenti che la sua mod è ancora in fase sperimentale, pertanto avverte chiunque la scaricherà di avviarla giocando offline e senza l'Easy Anti-Cheat attivato. Potrebbero inoltre esserci alcuni bug e glitch minori, che dovrebbero però essere risolti con futuri perfezionamenti. Inoltre, la creazione non modifica alcun file del gioco e funziona regolarmente con la versione in vendita su Steam.

L'autore ha inoltre in programma di realizzare ulteriori mod che vadano ad influire sul FOV e sulla risoluzione, sebbene per il momento non è specificato quando verranno messe a disposizione. Intanto Elden Ring è divenuto il titolo più giocato su Steam, ottenendo subito un notevole successo di pubblico.