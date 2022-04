Elden Ring, la mod randomizer è in arrivo: Radahn al posto di Margit nei primi test

Dopo aver già dato vita alla mod che randomizzava la posizione degli sterminati oggetti in-game del gioco, il modder Matt Gruen sta lavorando ad un nuovo contenuto con cui sarà possibile rendere casuale l'ordine con cui affronteremo i nemici e i temibili boss di Elden Ring.

La mod non è ancora completa, tuttavia Gruen sta procedendo con i test e sta già ottenendo dei risultati piuttosto curiosi. Come potete osservare tramite la clip che vi abbiamo proposto in calce, attraversando la nebbia dorata che solitamente lo avrebbe condotto tra gli artigli di Margit il modder si è trovato a dover fare i conti con Radahn, un boss che normalmente avrebbe incontrato in una fase più avanzata del gioco.

Sebbene il grado di difficoltà dei nemici di Elden Ring sia soggetto all'abilità e agli specifici stili di gioco di ogni singolo Senzaluce, è indubbio che Radahn risulti particolarmente ostico in questo contesto. Non solo il livello del personaggio sarà con tutta probabilità troppo basso, ma l'arena non gioca di certo a favore del giocatore: FromSoftware, del resto, ha ambientato lo scontro con il Semidio in un'area ben più vasta rispetto al ponte che conduce al Castello di Grantempesta.

Gruen non ha specificato una data di pubblicazione della mod, ma ha assicurato che arriverà "presto" e che sarà distribuita in un mix con la randomizer mod dedicata agli oggetti. Intanto proseguono le ricerche sul Colosseo e sul possibile DLC di Elden Ring.