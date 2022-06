Elden Ring: la mod Survival che lo rende ancora più difficile ora disponibile

Sin dal lancio avvenuto lo scorso 25 febbraio, Elden Ring ha goduto di un gran numero di mod su PC che hanno dato vita a nuove esperienze all'interno dell'Interregno ideato da From Software. La lista di creazioni dei modder si espande adesso con l'arrivo di una nuova, interessante opzione.

La Survival Mode che rende ancora più difficile Elden Ring è infatti pronta per il download sul noto portale Nexus Mods. A comunicarlo tramite Twitter è il suo stesso creatore, Grumrukh, noto per aver realizzato in precedenza altre mod molto apprezzate come Dark Souls Nightfall e Dark Souls Daughters of Ash. Dopo un playtest, l'autore conferma che i bug emersi in precedenza sono stati sistemati, e che ulteriori migliorie arriveranno prossimamente dopo aver ricevuto i feedback dell'utenza.

La Survival Mode creata da Grumrukh prende le sfide e le insidie del gioco base aggiungendoci una forte dose di realismo: vengono introdotte le meccaniche di fame e sete, da tenere sempre sotto controllo per evitare il deterioramento delle energie fisiche del protagonista, il quale può anche contrarre diverse malattie rendendo necessaria la creazione di specifiche cure. Ancora, vengono introdotto nuove opzioni per creare armi ed è possibile anche cacciare le creature dell'Interregno per ottenere carne consumabile come cibo.

La mod disponibile su PC trasforma Elden Ring in una completa lotta per la sopravvivenza, attirando così le attenzioni dei giocatori che già hanno consumato l'opera di Hidetaka Miyazaki e sono pronti a compiere una nuova run. Nel frattempo ecco la folle impresa di un giocatore di Elden Ring, che ha trovato il modo per ritornare costantemente sopra il gioco in attesa del possibile arrivo di DLC.