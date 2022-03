Elden Ring: i modi per giocarlo al meglio su PS5 e Xbox Series X|S secondo Digital Foundry

Se da un lato Elden Ring è riuscito a stupire per la bontà dell'esperienza confezionata da FromSoftware, dall'altro il nuovo action-RPG open world diretto da Hidetaka Miyazaki ha lasciato l'amaro in bocca a causa di problemi prestazionali su tutte le piattaforme di riferimento.

Digital Foundry ha effettuato una nuova analisi di Elden Ring su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S individuando quelli che sono, a loro modo di vedere, i modi migliori per godersi appieno il gioco FromSoftware.

Stando agli ultimi test dei tech enthusiast britannici, le performance non sono migliorate granché sin dal lancio, e sono ancora troppo frequenti le oscillazioni del framerate, specialmente durante le fasi di esplorazione dell'open world. In modalità grafica, Elden Ring non presenta risoluzioni dinamiche, e da questo consegue che gli fps vengono spesso sacrificati pur di mantenere i 4K su PS5 e Xbox Series X e i 1440p su Series S. La DRS viene implementata nella modalità performance (che presenta delle ombre a risoluzione minore) ma a dire il vero la situazione non migliora particolarmente, tant'è che Digital Foundry consiglia di mantenere più alta la qualità grafica. Applicare un lock a 30fps su Series S non sembra inoltre la migliore delle idee, considerando come il titolo soffra - al pari di Bloodborne e Dark Souls 3 - di problemi di frame pacing su console old gen. Addirittura, su PlayStation 5 il gioco offre prestazioni peggiori rispetto al network test tenuto nei mesi scorsi. Pur non essendone certa, Digital Foundry ipotizza che precedentemente non tutto il mondo dell'Interregno fosse incluso nella build, e dunque ci fossero meno dati da computare.

Come limitare i danni, quindi? Digital Foundry continua a consigliare ai possessori di PS5 di scaricare la versione PS4 di Elden Ring, meno afflitta dai problemi prestazionali. L'operazione speculare è possibile attuarla su Xbox Series X, tuttavia non sarebbero in questo caso supportati gli aggiornamenti ed il comparto online. Per chi ne ha la possibilità, sarà bene sfruttare il Variable Refresh Rate supportato sia da Series X che Series S per migliorare la fluidità generale dell'esperienza.

Per DF, il connubio migliore tra grafica e prestazioni si ottiene proprio in quest'ultimo modo sulle console Microsoft, tuttavia viene evidenziato come su PS5 si ottenga il framerate più alto e stabile scaricando la versione old gen.