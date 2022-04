Elden Ring nel mondo di Animal Crossing: l'esilarante reazione di Fuffi

Elden Ring non esiste su Nintendo Switch e molto difficilmente un'apposita versione per la console ibrida Nintendo verrà mai prodotta, fosse pure tramite il cloud. Qualcuno però si è divertito ad immaginare non solo la sua esistenza, ma anche la sua disponibilità nel mondo di Animal Crossing.

Il canale Youtube Wooden Turtle ha pubblicato un video che vede Fuffi (Isabelle in lingua inglese) alle prese con un'edizione cartoonesca della celebre opera di From Software pensata per la piattaforma della Grande N (magari ha fatto funzionare la versione fake di Elden Ring per Nintendo Switch?): il suo cavaliere si avvia verso lo scontro con un temibile boss, ma come accade già a tanti altre giocatori resiste all'offensiva del nemico soltanto per una manciata di secondi, per poi vedere comparire su schermo il fatidico "You Died".

Una situazione che può essere fonte di grande frustrazione, soprattutto se si tratta dell'ennesimo tentativo contro quel boss che di morire non vuole saperne. Fatto sta che Fuffi perde la pazienza e lancia uno dei suoi Joy-Con verso la tv, danneggiandola seriamente. Poco dopo si calma, fa un respiro profondo e cambia del tutto gioco, passando a Super Smash Bros. Ultimate come si può intuire dalla musica di sottofondo.

Se dunque Fuffi fatica a procedere, nel mondo reale gli speedrunner continuano a macinare nuovi record mondiali: Elden Ring è stato finito in meno di 9 minuti dal'utente Distortion 2.