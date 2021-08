Elden Ring si mostra in nuove immagini tra temibili nemici e location evocative

Coloro i quali sono rimasti delusi per l'assenza di Elden Ring durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 possono ora gioire: in questa lunga estate caldissima la nuova opera di FromSoftware è tornata a mostrarsi in una serie di immagini inedite, che ci offrono un ulteriore assaggio dell'immaginario imbastito da Hidetaka Miyazaki & co.

I nuovi scatti condivisi dalla compagnia di sviluppo giapponese, che potete guardare comodamente nella galleria allegata in calce a questa notizia, ci portano alla scoperta delle ambientazioni e dei temibili nemici che dovremo affrontare a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Un ampio salone con una tavola rotonda illuminata da una fiamma dorata, il protagonista a cavallo che affronta una gigantesca amenità, un antico trono circondato da sudditi in decomposizione, esseri mascherati con delle lame ricurve al posto degli arti, misteriosi incantesimi e nemici armati di bastoni rappresentano un'ulteriore dimostrazione della smodata immaginazione di cui sono dotati i creativi nipponici.

Una volta ammirate le immagini, non esitate a leggere la nostra corposa anteprima esclusiva di Eden Ring: FromSoftware ci ha offerto l'opportunità di dare un'occhiata ad una lunga sessione di gameplay di Elden Ring, che ci ha permesso di approfondire diversi aspetti della produzione, dalle dinamiche stealth alla mappa, passando per gli incontri casuali con i boss, le evocazioni, il crafting e molto altro. Elden Ring, ricordiamo, verrà pubblicato il 21 gennaio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.