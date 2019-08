Elden Ring potrebbe essere mostrato alla Gamescom secondo nuovi rumor

Elden Ring è l'attesissimo nuovo progetto di FromSoftware con la collaborazione di George R. R. Martin, autore della saga letteraria A Song of Ice and Fire, da cui è stata tratta poi la celebre serie TV di Game of Thrones per HBO.

Nonostante alcune dichiarazioni del boss di FromSoftware però, sul gioco non si conoscono attualmente molti dettagli, ma essendo uno dei progetti più attesi degli ultimi tempi, i giocatori e gli addetti ai lavori non vedono l'ora di scoprire di più sul titolo, anche perché Miyazaki ha definito Elden Ring l'evoluzione diretta di Dark Souls.

Stando ad alcuni rumor riportati da ResetEra, Elden Ring sarà mostrato alla Gamescom di Colonia, perlomeno alla stampa, per cui di conseguenza dovrebbero arrivare nuove informazioni sul gioco dai fortunati che saranno invitati alla presentazione.

Insieme ad Elden Ring, Bandai Namco dovrebbe portare, sempre stando ai rumor, versioni giocabili di Code Vein, Man of Medan, Rad, Dragon Ball Z: Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4 e One Punch Man: A Hero Nobody Knows, tutte disponibili anche per il pubblico.

Che ne pensate? Vi farebbe piacere ricevere finalmente informazioni sull'attesissima collaborazione tra Miyazaki e Martin?