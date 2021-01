Elden Ring sarà mostrato al Tapei Game Show 2021? Gli organizzatori smentiscono

Nella giornata di oggi le voci intorno ad una possibile presentazione di Elden Ring hanno trovato nuovo vigore grazie alle parole di un noto insider e al contemporaneo inizio del Tapei Game Show 2021. Tuttavia sembra che lo stesso canale ufficiale della kermesse asiatica abbia smentito la presenza dell'attesissimo gioco targato From Software.

I rumor sulla possibile presenza di Elden Ring al Tapei Game Show 2021 si susseguono infatti dal dicembre dello scorso anno, quando l'ormai celebre Jeff Grubb aveva lasciato intendere questa possibilità. Lo stesso giornalista nella giornata odierna ha rilanciato le voci sulla prossima presentazione del gioco nato dalla collaborazione tra George R.R. Martin e From Software, facendo riferimento alla clamorosa vicenda finanziaria di GameStop.

A smorzare l'entusiasmo dei fan ha però provveduto la stessa organizzazione dello show asiatico, che durante una live streaming introduttiva sembra aver escluso la presenza del gioco alla kermesse: pressati dalla chat gli organizzatori hanno infatti risposto in modo chiaro: "Elden Ring non è al Tapei Game Show 2021".

Insomma, i fan del fantasy firmato From Software dovranno attendere ancora. Stando alle voci di corridoio Elden Ring dovrebbe ormai essere pronto per il grande pubblico, come sempre vi terremo aggiornati.